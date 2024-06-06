ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британская королева отказалась от рукопожатия с женой Макрона

19:25
  • четверг
  • 06 июня 2024

Первая леди Франции нарушила королевский протокол

Попытки первой леди Франции Брижит Макрон пожать руку королевы Великобритании Камиллы не встретили понимания со стороны супруги Карла III. Неловкий инцидент произошел у Британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер, на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

"Кровавый" портрет Карла III вызвал скандал в Британии
Пять лошадей королевской гвардии разбежались по Лондону

Видео опубликовало британское издание Daily Mail. Видно, как после возложения венков у монумента Брижит Макрон ищет руку Камиллы, чтобы пожать ее. Королева не отвечает на жест, однако супруга Макрона слегка сжимает руку королевской особы, после чего сразу отпускает ее. Издание подчеркивает, что первая леди Франции нарушила королевский протокол.

Союзные силы США, Великобритании и Канады высадились в Нормандии 6 июня 1944 года. В операции участвовали 156 тысяч человек. Общие потери союзников составили около 10 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Брижит Макрон и королева Камилла
Брижит Макрон и королева Камилла
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.