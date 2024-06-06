Британская королева отказалась от рукопожатия с женой Макрона

Первая леди Франции нарушила королевский протокол

Попытки первой леди Франции Брижит Макрон пожать руку королевы Великобритании Камиллы не встретили понимания со стороны супруги Карла III. Неловкий инцидент произошел у Британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер, на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Видео опубликовало британское издание Daily Mail. Видно, как после возложения венков у монумента Брижит Макрон ищет руку Камиллы, чтобы пожать ее. Королева не отвечает на жест, однако супруга Макрона слегка сжимает руку королевской особы, после чего сразу отпускает ее. Издание подчеркивает, что первая леди Франции нарушила королевский протокол.

Союзные силы США, Великобритании и Канады высадились в Нормандии 6 июня 1944 года. В операции участвовали 156 тысяч человек. Общие потери союзников составили около 10 тысяч человек.

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