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Кабмин решил продлить параллельный импорт на 2025 год

19:40
  • четверг
  • 06 июня 2024

Список товаров сократится

Действие параллельного импорта в России продлят на 2025 год. Такое решение приняли в правительстве, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Вице-премьер отметил, что перечень направлений и продукции, которая разрешена к поставке по этому механизму, будет постепенно сокращаться. Мантуров пояснил в эфире телеканала "Россия 24", что возможности параллельного импорта будут сужаться по мере выпуска отечественной продукции -соответствующего качества и в достаточных объемах.

Параллельный импорт правительство легализовало в условиях западных санкций. В Минпромторге, где формируется список товаров, подчеркивали, что механизм не означает легализацию контрафакта. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

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