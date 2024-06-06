Кабмин решил продлить параллельный импорт на 2025 год

Список товаров сократится

Действие параллельного импорта в России продлят на 2025 год. Такое решение приняли в правительстве, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Вице-премьер отметил, что перечень направлений и продукции, которая разрешена к поставке по этому механизму, будет постепенно сокращаться. Мантуров пояснил в эфире телеканала "Россия 24", что возможности параллельного импорта будут сужаться по мере выпуска отечественной продукции -соответствующего качества и в достаточных объемах.

Параллельный импорт правительство легализовало в условиях западных санкций. В Минпромторге, где формируется список товаров, подчеркивали, что механизм не означает легализацию контрафакта. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

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