Песков: России удалось изменить качество экономики

В основу поставлено производство
В последние годы России удалось изменить вектор развития своей экономики. Теперь в основе – производство, а не сырьевой экспорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул важность смены характера развития экономики. Страна развивается за счет производства, за счет переработки, за счет услуг - а не за счет "нефтянки", сказал Песков в интервью "Известиям".
Пресс-секретарь президента уточнил, что нефтегазовый сектор при этом остается одним из главных столпов бюджета. Но главное – что характер развития экономики изменился. Есть повод для сдержанного оптимизма и надежда, что этот тренд будет продолжен, заключил Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"