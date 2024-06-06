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Песков: России удалось изменить качество экономики

20:29
  • четверг
  • 06 июня 2024

В основу поставлено производство

В последние годы России удалось изменить вектор развития своей экономики. Теперь в основе – производство, а не сырьевой экспорт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул важность смены характера развития экономики. Страна развивается за счет производства, за счет переработки, за счет услуг - а не за счет "нефтянки", сказал Песков в интервью "Известиям".

Пресс-секретарь президента уточнил, что нефтегазовый сектор при этом остается одним из главных столпов бюджета. Но главное – что характер развития экономики изменился. Есть повод для сдержанного оптимизма и надежда, что этот тренд будет продолжен, заключил Песков.

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