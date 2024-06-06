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Песков предсказал Зеленскому сложную судьбу

21:02
  • четверг
  • 06 июня 2024

Он станет врагом собственных граждан

После таких реформ, как снижение возрастного порога для мобилизации, президенту Украины жить на белом свете будет очень сложно. Владимир Зеленский станет врагом собственного народа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества. Зеленский станет врагом многих матерей, которые потеряют своих сыновей, отметил Песков в интервью "Известиям".

Также в Кремле считают, что Запад намерен в скором времени убрать Зеленского. Прежде украинскому президенту надо будет выполнить "грязную работу" - в частности, протолкнуть тот же закон о мобилизации с 18 лет и другие непопулярные решения.

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