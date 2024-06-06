Мишустин обсудил развитие современной науки

Премьер встретился с Владимиром Беспаловым

Достигнуть технологического и промышленного суверенитета без современной науки невозможно - об этом заявил Михаил Мишустин в ходе встрече с Владимиром Беспаловым, который в апреле 2024 года был назначен на пост генерального директора Российского научного фонда.

Речь шла о развитии современной науки и активному привлечению в неё молодежи. Премьер отметил, без прорывных разработок, которые впоследствии необходимо внедрять в действующие предприятия и промышленность, невозможно достичь технологического суверенитета. Также обсудили грантовую поддержку исследовательских проектов, в том числе и в новых регионах.

"Строятся новые установки класса "мегасайенс". И обновили более половины приборной базы ведущих научных организаций. У нас много талантов в стране. И, конечно, места для приложения сил должны существовать где‑то рядом", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"