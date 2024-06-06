Опубликовано видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая

Девушка-водитель пыталась остановить неисправный транспорт

Видео с камеры, установленной в кабине потерпевшего аварию в Кемерове трамвая, появилось в сети. На кадрах видно, что 23-летняя девушка-водитель пыталась остановить неисправный транспорт. Однако ее попытки не увенчались успехом, запись обрывается в момент столкновения с другим трамваем.

Авария произошла утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове. У трамвая отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Транспорт столкнулся со стоявшим на остановке вагоном. Удар был такой силы, что кабину расплющило, водитель получила множественные переломы.

По последним данным, в результате аварии пострадали 125 человек, еще одного спасти не удалось. Директора электротранспортной компании в Кемерове задержали. По предварительной версии, трамвай на линию выпустили в неисправном состоянии, передает "Лента.ру".

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