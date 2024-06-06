Собянин: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

В Москве появится современный кластер

Спортивный кластер в Крылатском станет одним из знаковых мест Москвы. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве есть уникальный спортивный объект, не имеющий аналогов в мире. Это олимпийский велотрек, который в 1990-е был незаконно приватизирован и пришел в упадок. После долгих лет судебных разбирательств мы вернули его в собственность города. И сейчас планируем приступить к его восстановлению", — сообщил он.

Как отмечается, в Москве появится современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов города.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве более шести миллионов человек регулярно занимаются спортом. В столице реализуется государственная программа "Спорт Москвы".

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