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ПВО сбила еще четыре украинских дрона над Белгородской областью

21:54
  • четверг
  • 06 июня 2024

Ранее было уничтожено два беспилотника

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракт на российской территории. Сбито еще четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны России.

ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Попытка атаки пресечена над Белгородской областью около 19.30 мск. Противник использовал БПЛА коптерного типа. Дежурными средствами ПВО все четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ВСУ неоднократно пытались атаковать Белгородскую область. В частности, Минобороны сообщало о сбитых беспилотных летательных аппаратах в 18.00 и в 18.50.

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