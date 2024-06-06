ПВО сбила еще четыре украинских дрона над Белгородской областью

Ранее было уничтожено два беспилотника

Силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракт на российской территории. Сбито еще четыре украинских дрона, сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки пресечена над Белгородской областью около 19.30 мск. Противник использовал БПЛА коптерного типа. Дежурными средствами ПВО все четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ВСУ неоднократно пытались атаковать Белгородскую область. В частности, Минобороны сообщало о сбитых беспилотных летательных аппаратах в 18.00 и в 18.50.

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