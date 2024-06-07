ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 28 БПЛА

08:16
  • пятница
  • 07 июня 2024

ВСУ продолжают попытки ударить по территории России

В ночь на пятницу, 7 июня, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Новошахтинский НПЗ загорелся после атаки беспилотника
В Татарстане сбили украинский беспилотник

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России, система противовоздушной обороны уничтожила и перехватила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один БПЛА — над территорией Ростовской области.

Таким образом, в совокупности за минувшую ночь российские силы ПВО ликвидировали 28 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее на Западе отмечали, что ВС России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению некоторых западных реактивных систем и украинских беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

Российский лидер Владимир Путин потребовал продолжать наращивать обеспечение армии современным оружием и техникой, включая беспилотники и средства РЭБ, подчеркнув, что "надо опережать противника – и тогда победа будет гарантирована".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.