ВСУ продолжают попытки ударить по территории России

В ночь на пятницу, 7 июня, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России, система противовоздушной обороны уничтожила и перехватила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь — над акваторией Азовского моря, шесть — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один БПЛА — над территорией Ростовской области.

Таким образом, в совокупности за минувшую ночь российские силы ПВО ликвидировали 28 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее на Западе отмечали, что ВС России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению некоторых западных реактивных систем и украинских беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

Российский лидер Владимир Путин потребовал продолжать наращивать обеспечение армии современным оружием и техникой, включая беспилотники и средства РЭБ, подчеркнув, что "надо опережать противника – и тогда победа будет гарантирована".

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