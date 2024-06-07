Белый дом не увидел угрозы в визите российских военных кораблей на Кубу

США следят за ситуацией

Американские власти не усматривают угрозы своей национальной безопасности в предполагаемом визите отряда российских кораблей на Кубу. Такое заявление сделал в четверг, 6 июня, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как подчеркнул американский чиновник в комментарии CNN, "мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности". Однако, заверил Кирби, "мы будем внимательно следить за ними".

Информацию о том, что российские боевые корабли и самолеты в ближайшие недели появятся в Карибском море, распространили американские средства массовой информации. Россия официально этого не подтверждала.

По словам военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, надо дождаться официальных заявлений Минобороны России. Он подчеркнул, что информационные вбросы сегодня используются для манипуляции информационным пространством, а также напомнил про фейк с "ядерным оружием России в космосе", который раздували в США.

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