Двух маленьких детей ищут в лесу Свердловской области

Дети ушли на рыбалку с дедом и пропали

В Свердловской области волонтеры и сотрудники МЧС третьи сутки ищут двух пропавших детей. Ребята ушли с дедом на рыбалку на лесную речку. И заблудились. Об этом сообщает телеграм-канал E1.

Дедушка детей смог самостоятельно выбраться из леса к вечеру пятого июня. Но где внуки и что произошло - внятно объяснить не смог. Мужчина недавно перенес инсульт и еще не до конца восстановился. Вместе с детьми пропали две собаки и это дает спасателем надежду на то, чтобы найти брата и сестру.

На помощь к екатеринбургским спасателям прибыли специалисты из Тюмени. Кроме того активно привлекаются волонтеры и сотрудники других ведомств. В первые сутки поиска в лесу слышали лай собак. Но найти животных или детей не смогли.

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