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В Киевской области после ночной тревоги загорелся промышленный объект

08:17
  • пятница
  • 07 июня 2024

Тушение продолжается

На промышленном объекте в Киевской области на Украине произошел пожар.

Об этом сообщил глава региональной администрации Руслан Кравченко. Ночью в регионе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Что именно загорелось, чиновник не уточнил. Однако известно, что сирены в Киевской области звучали не менее четырех часов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ликвидация возгорания продолжается.

Ранее в ночь на пятницу, 7 июня, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, передает РИА Новости.

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