В Киевской области после ночной тревоги загорелся промышленный объект

Тушение продолжается
На промышленном объекте в Киевской области на Украине произошел пожар.
Об этом сообщил глава региональной администрации Руслан Кравченко. Ночью в регионе работала система противовоздушной обороны (ПВО).
Что именно загорелось, чиновник не уточнил. Однако известно, что сирены в Киевской области звучали не менее четырех часов.
По предварительным данным, пострадавших нет. Ликвидация возгорания продолжается.
Ранее в ночь на пятницу, 7 июня, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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