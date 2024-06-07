Глава Минтруда высказался о шестидневной рабочей неделе

Действующее законодательство достаточно гибкое

Глава Минтруда Антон Котяков не поддержал введение шестидневной рабочей недели.

В настоящий момент в условиях рекордно низкой безработицы нет необходимости добавлять еще один рабочий день, сообщил министр в интервью РИА Новости.

Действующее законодательство достаточно гибкое, оно позволяет работнику и работодателю формировать комфортный график работы. Кроме того, предусмотрена повышенная оплата при переработках.

"Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка – нет", - сообщил Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Роструд предупредил о четырехдневной рабочей неделе в июне в связи с празднованием дня России. В этом году 12 июня приходится на среду, поэтому рабочими будут два дня до этой даты (10 и 11 июня), а также два дня после (13 и 14 июня).

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