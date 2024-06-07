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Константин Костин назвал сильные стороны российской системы госуправления

09:26
  • пятница
  • 07 июня 2024

Нужны новые эффективные менеджеры и новые подходы

Форум в Санкт-Петербурге - это не только дискуссии по вопросам экономики, но и обсуждение политики, социального развития.

О ходе форума с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

"Нужны новые эффективные менеджеры и новые подходы. И самое главное, правильно использовать те сильные стороны, которые уже продемонстрировала наша система государственного управления, развивать их. Потому что после введения санкций наши оппоненты отводили на крах российской экономики от 12 до 18 месяцев, тем не менее, прошло несколько лет, экономика не разрушена. Более того, она развивается. И собственно, первая наша сильная сторона – это адаптивность. Второе – это опора на интересы населения. Это важно, потому что поддерживать внутренний спрос, обеспечивать граждан всем необходимым – это крайне важно. И третье – это баланс между тактическими задачами и задачами стратегическими. И если мы посмотрим на последние назначения, логика как раз в этом. Нужно поддерживать необходимый уровень обороноспособности, но надо делать это так, чтобы выбор, как сказал президент, между пушками и маслом не стоял", - заявил Костин.

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