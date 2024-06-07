Заняли важный тактический рубеж: новые подвиги российских военных

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Гвардии капитан Максим Татарников с подразделением инженеров-техников смогли быстро отремонтировать один из наших самолётов, вернувшихся после боевого вылета. Несмотря на ночное время и плохую видимость, расчёт Татарникова оперативно заменил неисправный агрегат, не допустив нештатных ситуаций на аэродроме.

Гвардии младший сержант Алексей Лапшин сумел вовремя доставить боеприпасы штурмовому отряду, который вел бой с националистами. Под непрерывным вражеским огнём Алексей, преодолев минные поля, на автомобиле добрался до склада и вернулся на передовую. Пополнив боекомплект, наши бойцы заняли важный тактический рубеж.

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