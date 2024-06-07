Три человека погибли в ДТП с автобусом вахтовиков в Забайкалье

Тридцать два человека пострадали в этой аварии

Три человека погибли в ДТП в Забайкальском крае. Автобус с вахтовиками съехал в кювет и врезался в кустарник. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, пострадали 32 человека.

27-ми пострадавшим потребовалась медицинская помощь в стационарах. Еще пять человек осматривают врачи. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Авария произошла в 3 километрах от поселка Давенда. Автобус вез вахтовиков с ночной смены на руднике. По неизвестной пока причине водитель не справился с управлением, съехал в кювет. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

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