Путин смог отстоять интересы страны

Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал о планах западных стран разделить Россию на пять частей.

Сценарий был отработан еще 20 лет назад в Югославии. Спустя время появился план о разделе России, максимально приблизившись и оккупировав Украины, заявил он в интервью агентству ТАСС.

"Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится", - сообщил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В первую очередь страны Запада интересуют природные ресурсы России. Президент Владимир Путин понял эти тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, подчеркнул Додик.

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