Выросло число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове

Расследование продолжается

Число пассажиров, получивших травмы при вчерашнем столкновении трамваев в Кемерове, выросло до 130 (ранее сообщалось о 125).

На сегодняшний день госпитализирован 21 человек. 109 человек, из которых 10 детей, получают помощь амбулаторно, сообщили ТАСС оперативных службах. Один человек погиб.

Авария произошла утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове. У трамвая отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. На ходу у вагона открылись двери, несколько человек выпали на проезжую часть. Затем транспорт столкнулся со стоявшим на остановке вагоном.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании. По предварительной версии, трамвай на линию выпустили в неисправном состоянии.

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