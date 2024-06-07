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Мексика и Никарагуа проигнорируют швейцарский саммит по Украине

09:33
  • пятница
  • 07 июня 2024

Собрать представителей Глобального юга организаторам не удается

Еще две страны — Мексика и Никарагуа — отказались принимать участие в конференции по Украине, которая будет проводиться в Швейцарии. Как пишут "Известия", Западу не удалось мобилизовать страны Южной Америки на этот саммит — они не видят в нем смысла.
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В мексиканском посольстве в России подтвердили, что Мексика отказалась направлять своего участника в Бюргеншток, хотя приглашение получила. Дипмиссия объяснила это тем, что "наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта".

В Министерстве иностранных дел Никарагуа подчеркнули, что страна "никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум".

По данным источников западных СМИ, не поедут на швейцарский саммит и представители Венесуэлы, Кубы, Бразилии.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию. Однако "никто из них на подобные уговоры не поддался".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что никаких серьезных ожиданий от конференции в Швейцарии по Украине без участия России быть не может. Как отметил спикер Кремля, совершенно неясно, "что это за веха — вот эта вот мирная конференция".

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