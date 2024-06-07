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Минтруд обсудит объявление 31 декабря выходным днем

09:23
  • пятница
  • 07 июня 2024

Этот вопрос всплывает ежегодно

Министерство труда России при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал руководитель ведомства Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, "запрос от общества на это большой", а потому "вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты. По его мнению, это даст им возможность более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации.

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что пятидневные неоплачиваемые выходные нужно предоставлять работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков независимо от того, являются ли родители молодой семьей.

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