Минтруд обсудит объявление 31 декабря выходным днем

Этот вопрос всплывает ежегодно

Министерство труда России при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал руководитель ведомства Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, "запрос от общества на это большой", а потому "вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты. По его мнению, это даст им возможность более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации.

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что пятидневные неоплачиваемые выходные нужно предоставлять работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков независимо от того, являются ли родители молодой семьей.

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