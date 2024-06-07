Макрон просил Байдена послать военных инструкторов на Украину

США уверяют, что не будут этого делать

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал лидеру США Джо Байдену отправить западных инструкторов на Украину. Об этом рассказали информированные источники.

Как уточнили собеседники Politico, это предложение было озвучено французским политиком в недавнем телефонном разговоре с его американским коллегой.

Однако, как пишет Politico, хозяин Белого дома не поддержал предложение Макрона.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что в администрации президента США не планируют отправлять солдат, равно как и военных советников или инструкторов, "чтобы обучать украинцев на Украине".

Колумнист The Washington Post Ли Хокстадер отмечал, что "самым незыблемым с самого начала стал запрет на размещение западных войск". Однако сейчас "этот основополагающий запрет выглядит более шатким, чем когда-либо".

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