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Макрон просил Байдена послать военных инструкторов на Украину

09:51
  • пятница
  • 07 июня 2024

США уверяют, что не будут этого делать

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал лидеру США Джо Байдену отправить западных инструкторов на Украину. Об этом рассказали информированные источники.
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Как уточнили собеседники Politico, это предложение было озвучено французским политиком в недавнем телефонном разговоре с его американским коллегой.

Однако, как пишет Politico, хозяин Белого дома не поддержал предложение Макрона.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что в администрации президента США не планируют отправлять солдат, равно как и военных советников или инструкторов, "чтобы обучать украинцев на Украине".

Колумнист The Washington Post Ли Хокстадер отмечал, что "самым незыблемым с самого начала стал запрет на размещение западных войск". Однако сейчас "этот основополагающий запрет выглядит более шатким, чем когда-либо".

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