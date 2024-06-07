Руководство страны вспомнило о позиции нейтралитета

Швейцария не будет поставлять Украине вооружение, потому что придерживается политики нейтралитета. Об этом заявила президент страны Виола Амхред в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она напомнила, что Киеву помогают гуманитарной помощью. А потом выделят 5 миллиардов франков на восстановление страны. При этом Амхред вспомнила и про 25 танков Leopard, которые Швейцария поставила в Германию для передачи Украине. По мнению политика, это вооружение не попадает под ограничение, связанное с позицией нейтралитета.

Амхред добавила, что политика нейтралитета основывается на Гаагской конвенции и правилах, установленных в 1907 году. С тех пор многое изменилось и ее пора пересмотреть.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Швейцарии от ходит от своей традиционной политики нейтралитета. Страна заняла прозападную позицию в украинском конфликте, вводит против России санкции, участвует в учениях НАТО.

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