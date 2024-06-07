США начали вводить санкции за грузинский закон об иноагентах

О первых ограничениях объявил Госдеп

Американские власти ограничат въезд в США для десятков грузинских граждан. Об этом в четверг, 6 июня, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как заявил спикер Госдепа, "первая партия визовых ограничений относится к членам партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранителям и частным лицам".

Всего в черный список попадут около 20-30 граждан Грузии в связи с принятием в этой стране закона об иностранных агентах, сообщает РИА Новости.

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна предупредил, что принятый парламентом Грузии закон об иноагентах может привести к санкциям со стороны Евросоюза: грузинских граждан могут лишить права въезда в ЕС по безвизовому режиму. Американские власти пригрозили Тбилиси фундаментальным пересмотром отношений в случае, если пресловутый закон вступит в силу.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов отмечал, что "коллективный Запад потерял уже просто какие-то остатки приличия и перешел не то, что к неприкрытому вмешательству в грузинские внешнеполитические дела и шантажирует правительство Грузии и всю страну".

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