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Воробьев рассказал, что будет на месте "Крокус сити холла"

10:20
  • пятница
  • 07 июня 2024

Власти региона предлагают разбить сквер

На месте "Крокус сити холла" может появится сквер и памятник. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что на это есть запрос общественного мнения. Свою точку зрения глава региона высказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. 

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Губернатор оговорился, что речь идет о частной собственности и в конечном итоге решать будет владелец земли.  Сейчас идут обсуждения. Возможно, что памятник будет установлен где-то рядом, если собственник "Крокуса" захочет восстановить сгоревший концертный зал. 

Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание и стали расстреливать всех вокруг. После этого облили бензином и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек. 

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