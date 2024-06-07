Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве находится в коме

Накануне ему провели операцию

Андрей Демин, подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы, находится в коме.

Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник. Накануне врачи провели ему операцию. Допросить 35-летнего киллера пока не представляется возможным.

Убийство произошло утром 6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве. Алексей Демин несколько раз выстрелил в скейтера Константина Балишанского. Известно, что он работал системным администратором одной из столичных фирм.

Демина задержали через несколько часов на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен.

В столичном МВД предположили, что речь могла идти о заказном убийстве. Однако в ходе следствия эта версия не подтвердилась. Убийца и жертва были знакомы. Основная версия - убийство на почве ревности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"