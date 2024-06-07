Песков ответил на слухи о создании нового федерального округа

В него, по сообщениям, войдут Крым, Донбасс и Новороссия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что в стране решено создать новый федеральный округ, который объединил бы Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Как подчеркнул спикер Кремля, подобные решения на высшем уровне пока не принимали, сообщает ТАСС.

Ранее высказывались предположения о том, что с включением в состав России новых регионов в стране может появиться Крымский федеральный округ, а экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина назначат в нем представителем главы государства. Подтверждения эти сообщения не получали.

Дмитрий Песков также опроверг сообщения о планах властей провести новое укрупнение субъектов Российской Федерации, объединив Республику Алтай с Алтайским краем. Он подчеркнул, что "никакого обсуждения на этот счет нет".

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