Вашингтон разрешил Киеву применять для этого американское оружие

Соединенным Штатам не удастся избежать ответственности за разрешение Киеву наносить удары по территории России американским оружием. Такое заявление сделала в пятницу, 7 июня, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего через несколько часов после разрешения главы Госдепартамента США Энтони Блинкена на удары по России атаковали жилые кварталы Белгорода американскими HIMARS.

Захарова подчеркнула, что Запад враньем и лицемерием надеется избежать ответственности за удары по территории России, однако это не удастся, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что участие западных стран в ударах по российской территории означает прямую войну против нашего государства. Он предупредил, что Москва будет реагировать — и это путь к очень серьезным проблемам.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что тем силам, которые состоят в конфликте с США и другими странами НАТО, возможно, следовало бы отправить российские вооружения. Политик отметил, что "их враг США, значит, нам они – друзья".

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