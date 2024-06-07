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Все ждут выступление Путина: стартовал основной день ПМЭФ-2024

12:11
  • пятница
  • 07 июня 2024

Обсуждаются вопросы политики, экономики, науки, здравоохранения и образования

В Санкт-Петербурге стартовал основной день Международного экономического форума. Главное событие - выступление Владимира Путина. На пленарной сессии, которая начнётся буквально через несколько часов, президент затронет проблемы международной торговли и финансовой системы, а также оценит ситуацию в российской экономике. В работе форума сегодня принимает участие и мэр Москвы.

Работа форума - это не только стенды российских регионов и зарубежных стран, но и десятки дискуссионных площадок, на которых проходит более 400 мероприятий. Обсуждаются вопросы политики, экономики, науки, здравоохранения и образования.

По традиции в рамках форума сегодня объявили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Уже шестой год подряд побеждает Москва. На втором месте рейтинга — Республика Татарстан и Нижегородская область. Третье разделили сразу три региона - Тюменская область, Башкортостан и Подмосковье. 

Гигантский робот, сделанный из деталей перспективного автомобиля, транслирует тезисы, которые прозвучали на панельной дискуссии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". 

"С точки зрения людей, то, что в стране произошло за шесть лет. Я думаю, это, конечно, очень серьезные изменения с точки зрения снижения бедности, снижения неравенства. Были сделаны большие программы поддержки семей с детьми. Ну и третье, это больше опора на собственные силы, самодостаточность. Российский финансовый сектор - один из самых развитых в мире. Это касается не только финансов, но и маркетплейсы, и такси, и много-много чего еще. - "Госуслуги" те же самые", - сообщил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Сегодня по цифровизации практически всех сфер жизни Россия также занимает лидирующие позиции. Но одновременно это порождает и проблему информационной безопасности. На форуме две команды ведут виртуальную битву. Наглядная демонстрация, как противостоят хакерским атакам. Обычно это скрыто от посторонних глаз.

"Традиционно красные команды - атакующие, их арсенал гораздо более изощрен, чем у тех ребят, которые защищаются, потому что самое сложное - это обнаружить злоумышленника. Нет вопроса - проникнет он в твою информационную систему или нет. Проникнуть можно всегда, вопрос: как быстро ты сможешь его обнаружить, изолировать и из системы убрать", - говорит Роман Дворянкин, директор по развитию бизнеса IT-компании.

Петербургский форум - средоточие новых технологий и необычных решений. Регионы соревнуются во всем. На стенде Башкортостана играет оркестр народной музыки, а практически все пространство занимает гигантская пчела - достояние республики и ее дух. И даже робот здесь - в образе пчелы.

Организаторы подвели итоги второго дня форума. Сумма заключенных соглашений уже составляет сотни миллиардов рублей. Контракты регионов и компаний, в частности, предусматривают развитие придорожной инфраструктуры вдоль федеральных трасс, развитие Северного морского пути, строительство атомных и гидроэлектростанций, а также разработку первого отечественного двигателя для космических ракет сверхлегкого класса. Они будут выводить на орбиту коммерческих спутники массой до 250 кг .

Алексей Платонов, Анна Морозова, Станислав Чубин и Георгий Кривцов. "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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Обращение Владимира Путина
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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