Все ждут выступление Путина: стартовал основной день ПМЭФ-2024

Обсуждаются вопросы политики, экономики, науки, здравоохранения и образования

В Санкт-Петербурге стартовал основной день Международного экономического форума. Главное событие - выступление Владимира Путина. На пленарной сессии, которая начнётся буквально через несколько часов, президент затронет проблемы международной торговли и финансовой системы, а также оценит ситуацию в российской экономике. В работе форума сегодня принимает участие и мэр Москвы.

Работа форума - это не только стенды российских регионов и зарубежных стран, но и десятки дискуссионных площадок, на которых проходит более 400 мероприятий. Обсуждаются вопросы политики, экономики, науки, здравоохранения и образования.

По традиции в рамках форума сегодня объявили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Уже шестой год подряд побеждает Москва. На втором месте рейтинга — Республика Татарстан и Нижегородская область. Третье разделили сразу три региона - Тюменская область, Башкортостан и Подмосковье.

Гигантский робот, сделанный из деталей перспективного автомобиля, транслирует тезисы, которые прозвучали на панельной дискуссии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей".

"С точки зрения людей, то, что в стране произошло за шесть лет. Я думаю, это, конечно, очень серьезные изменения с точки зрения снижения бедности, снижения неравенства. Были сделаны большие программы поддержки семей с детьми. Ну и третье, это больше опора на собственные силы, самодостаточность. Российский финансовый сектор - один из самых развитых в мире. Это касается не только финансов, но и маркетплейсы, и такси, и много-много чего еще. - "Госуслуги" те же самые", - сообщил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Сегодня по цифровизации практически всех сфер жизни Россия также занимает лидирующие позиции. Но одновременно это порождает и проблему информационной безопасности. На форуме две команды ведут виртуальную битву. Наглядная демонстрация, как противостоят хакерским атакам. Обычно это скрыто от посторонних глаз.

"Традиционно красные команды - атакующие, их арсенал гораздо более изощрен, чем у тех ребят, которые защищаются, потому что самое сложное - это обнаружить злоумышленника. Нет вопроса - проникнет он в твою информационную систему или нет. Проникнуть можно всегда, вопрос: как быстро ты сможешь его обнаружить, изолировать и из системы убрать", - говорит Роман Дворянкин, директор по развитию бизнеса IT-компании.

Петербургский форум - средоточие новых технологий и необычных решений. Регионы соревнуются во всем. На стенде Башкортостана играет оркестр народной музыки, а практически все пространство занимает гигантская пчела - достояние республики и ее дух. И даже робот здесь - в образе пчелы.

Организаторы подвели итоги второго дня форума. Сумма заключенных соглашений уже составляет сотни миллиардов рублей. Контракты регионов и компаний, в частности, предусматривают развитие придорожной инфраструктуры вдоль федеральных трасс, развитие Северного морского пути, строительство атомных и гидроэлектростанций, а также разработку первого отечественного двигателя для космических ракет сверхлегкого класса. Они будут выводить на орбиту коммерческих спутники массой до 250 кг .

Алексей Платонов, Анна Морозова, Станислав Чубин и Георгий Кривцов. "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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