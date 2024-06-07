Новости СВО: российские войска развивают наступление на трех участках фронта

Поддерживает действия наступающей пехоты авиация

ВКС России нанесли серию ударов по военным объектам украинских радикалов. Взрывы раздавались в Одесской и Хмельницкой областях, а также в Харькове и Киеве. Там поражено и горит промышленное предприятие.

Тем временем, в зоне спецоперации российские войска развивают наступление на трёх участках фронта. На Донецком направлении наши подразделения взламывают вражескую оборону и пробиваются к центру Красногоровки. Тяжёлые бои сейчас и на подступах к Константиновке. Поддерживают действия наступающей пехоты и наносят удары по врагу истребители-бомбардировщики Су-34. Во время вылета они уничтожили замаскированную технику боевиков.

На Харьковском участке фронта действуют экипажи Т-72. Получив координаты от разведки, танкисты вышли на огневую позицию и точным выстрелом поразили опорный пункт радикалов. Перемалывают силы ВСУ и бойцы "Центральной" группировки.

"В течении суток огневое поражение нанесено 330 выявленных целям противника. В том числе два пункта управления, 13 опорников и более 90 позиций полевой арты. Авиация - более 30 ударов. Потери противника составили до 345 военнослужащих. Уничтожены танк, 2 БМП, 2 автомобиля, гаубица М-777, 4 гаубицы "Мста-Б", - сообщил Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"