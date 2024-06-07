8 июня в Москве пройдут показательные выступления кинологов и собак-проводников

Желающие смогут пройтись с собакой-проводником и сделать фото на память

8 июня в районе Коньково состоятся показательные выступления кинологов и собак в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Участие примут воспитанники Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых (ВОС), сообщили в столичной мэрии. Старт выступления в 11:00, вход свободный. Адрес мероприятия: улица Введенского, дом 16.

Свои навыки покажут лабрадоры-ретриверы Милтон и Руна. Инструкторы Людмила Верещагина и Серафима Юплина расскажут, как собак учат подавать упавшие предметы, ориентироваться на местности, не реагировать на посторонних.

Гости смогут увидеть выступления щенков, а также узнают больше о породах собак, которых готовят в качестве проводников инвалидов по зрению. Желающие смогут пройтись с собакой-проводником и сделать фотографии на память.

В Москве с 1 по 30 июня проходит цикл "Друг, спасатель, защитник". Запланировано более 50 мероприятий для владельцев собак и их питомцев. Гости фестиваля смогут узнать много интересного о работе собак в МЧС и МВД, о том, как они помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Также запланированы уроки по дрессировке с профессиональными кинологами. Можно бесплатно по записи получить услуги ветеринара и грумера.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"