В Москве начался летний сезон программы "ГТО в парках" 

Тренировки предназначены для горожан в возрасте от 18 лет

Укрепить здоровье, повысить выносливость, а также подготовиться к выполнению нормативов можно с помощью бесплатной программы "ГТО в парках". Это часть городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", которая будет проходить в течение 100 дней.

Профессиональные инструкторы Мосгорспорта проводят занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе. Посещая их, также можно подготовиться к выполнению нормативов ГТО и сдать их прямо в парке. Для участия в тренировках необходимо предварительно зарегистрироваться, а чтобы пройти тесты, потребуется еще и получить медицинский допуск. Занятия и тестирования проходят на ВДНХ, в парках "Фили", "Сокольники", "Красная Пресня", "Северное Тушино", Дружбы, 40-летия Победы, 850-летия Москвы, имени Ю.М. Лужкова и "Академический". Принять участие можно до 15 сентября.

Тренировки предназначены для горожан в возрасте от 18 лет.

Занятия проходят каждые субботу и воскресенье с 10:00 до 11:00. Инструкторы предлагают выполнить упражнения, которые развивают силу, гибкость и улучшают общую физическую подготовку. Чтобы участвовать в тренировках, необходимо зарегистрироваться на официальной странице программы "ГТО в парках" по ссылке, выбрать площадку и заполнить заявку. На занятия необходимо приходить заранее — за несколько минут до начала. Участникам понадобится спортивная форма и подходящая удобная обувь. Можно также захватить с собой воду.

Поучаствовать в выполнении нормативов ГТО в парках могут не только взрослые, но и дети от шести лет.

Для каждого возраста, то есть ступени, предусмотрена отдельная программа. Тестирование проводят каждые субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00. Для записи на него необходимо сначала зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по ссылке. Каждому присвоят уникальный идентификационный номер (УИН). После этого необходимо получить справку о состоянии здоровья, разрешающую участие в тестах комплекса ГТО. Оформить ее помогут в поликлиниках по месту прикрепления или в частных медицинских центрах. Получив номер и оформив справку, можно записаться на выполнение нормативов в любой из 10 парков, участвующих в программе. Для этого надо зайти на ее официальную страницу и выбрать подходящее место. При регистрации потребуется указать свой УИН.

Привлечению граждан к активному образу жизни и занятиям спортом уделяется повышенное внимание и на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин отмечал, что россиянам надо больше заниматься спортом, тогда они будут меньше пить.

При этом глава государства заявлял, что в России наблюдается необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта, тогда как занятия спортом надо сделать "максимально бесплатными".

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