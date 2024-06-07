Игры дружбы в России решили перенести

Новые сроки проведения обсуждаются

Информация о переносе Игр дружбы появится в ближайшее время. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал генеральный директор организационного комитета этого мероприятия Алексей Сорокин.

Сорокин не назвал новые даты проведения Игр дружбы, отметив, что их своевременно сообщит руководство страны, сообщает РИА Новости.

Игры дружбы должны были проводиться в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Талисман Всемирных Игр дружбы представили на Всемирном фестивале молодежи в марте. Им стал тигр, созданный на "Союзмультфильме".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя попытки Запада бойкотировать российские соревнования, подчеркнул, что в аббревиатуре МОК (Международный олимпийский комитет) буква "М" не означает "монополию" на спортивный мир. Так он ответил на призыв МОК к государствам отказаться от участия в Играх дружбы.

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