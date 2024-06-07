В Москве о состоянии пациентов реанимации будут сообщать через СМС

Пилотный проект запустили 6 июня

Узнать о самочувствии члена семьи, который находится в реанимации, москвичи смогут с помощью нового сервиса. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все прекрасно понимают, как сильно родственники переживают за своих близких, когда те попадают в реанимацию. Как правило, у таких пациентов практически никогда не бывает возможности связаться с близким и сообщить о самочувствии. Члены семьи обрывают телефоны в кол-центрах, ловят лечащих врачей в коридорах, дежурят у палат, потому что очень переживают за родных и хотят знать об их

Проект запущен 6 июня в пилотном режиме в реанимационных отделениях Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Планируется внедрить эту систему во все реанимационные отделения столичных клиник.

Члену семьи больного, находящегося в реанимации, ежедневно будет приходить СМС. Оно будет содержать несколько важных параметров о состоянии здоровья человека. К примеру, находится ли пациент в сознании, дышит сам или с помощью ИВЛ, и самое главное — четкие выводы о том, какая динамика. Я очень надеюсь, что этот сервис облегчит людям прохождение такого непростого периода.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый стандарт приемных отделений повысил скорость оказания медпомощи. Уже 10 тысяч человек получили помощь в обновленных приемных отделениях. По каждому случаю разработаны четкие алгоритмы, то есть единые стандарты последовательности диагностических процедур и манипуляций.

Теперь москвичи смогут быстро получать заключение после рентгена благодаря искусственному интеллекту. Ежегодно в Москве делают около двух миллионов флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки — умные алгоритмы способны точно определить отсутствие признаков заболеваний.

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