В Подмосковье закладчик на велосипеде открыл стрельбу по полицейскому

Потерпевший в больнице

В подмосковном Домодедово задержан наркозакладчик на велосипеде, который открыл стрельбу по полицейскому.

Инцидент произошел в четверг в лесополосе в районе улицы Лунная. Внимание полицейских привлекли двое подозрительных парней на велосипедах. На просьбу предъявить документы, один из мужчин открыл стрельбу по полицейскому. После этого злоумышленники скрылись.

Пострадавший полицейский сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Telegram-канал SHOT пишет, что сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельные ранения плеча и спины.

Задержанным оказался 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен для проведения следственных действий, сообщили в подмосковном следкоме.

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