ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье закладчик на велосипеде открыл стрельбу по полицейскому

11:46
  • пятница
  • 07 июня 2024

Потерпевший в больнице

В подмосковном Домодедово задержан наркозакладчик на велосипеде, который открыл стрельбу по полицейскому.

Инцидент произошел в четверг в лесополосе в районе улицы Лунная. Внимание полицейских привлекли двое подозрительных парней на велосипедах. На просьбу предъявить документы, один из мужчин открыл стрельбу по полицейскому. После этого злоумышленники скрылись.

Пострадавший полицейский сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Telegram-канал SHOT пишет, что сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельные ранения плеча и спины.  

Задержанным оказался 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен для проведения следственных действий, сообщили в подмосковном следкоме. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.