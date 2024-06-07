"Лето в Москве": шахматный клуб на Гоголевском бульваре набирает популярность

В ближайшее время здесь пройдет несколько шахматных турниров

В столице набирает популярность шахматный клуб, который открыли на Гоголевском бульваре. Он появился в рамках городского фестиваля "Лето в Москве". Здесь можно сыграть партию на свежем воздухе. Для игры установлены 20 шахматных столов. Администраторы каждое утро расставляют на них фигуры. Здесь же организована фотовыставка, которая рассказывает об истории игры на свежем воздухе.

Мероприятия на Гоголевском бульваре в ближайшее время собирается провести Федерация шахмат России. Так к 20 июня, международному дню шахмат, пройдет несколько турниров и сеанс одновременной игры. Турниры пройдут также 8 и 23 июня, 6 июля, 3 и 18 августа, 14 и 29 сентября.

Новое пространство было организовано специально для популяризации шахмат среди молодежи. Место выбрано не случайно. Традиционно именно на Гоголевском бульваре собирались шахматисты-любители. А в доме 14 работал Центральный шахматный клуб СССР. Теперь это Центральный дом шахматиста имени М.М.В Ботвинника.

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