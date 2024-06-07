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Появились подробности о сессии ПМЭФ с участием Путина

11:53
  • пятница
  • 07 июня 2024

Президент традиционно участвует в этом мероприятии

Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Мероприятие, запланированное на 7 июня, начнется в 14 часов по московскому времени, рассказал Дмитрий Песков.

Ожидается, что на пленарной сессии Владимир Путин даст оценку состояния российской экономики и расскажет об ориентирах на будущее, сообщает РИА Новости.

Примечательным событием на ПМЭФ-2024 стало приглашение руководителей мировых информационных агентств из недружественных стран на встречу с Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что приглашения получили "информационные руководители и из недружественных, и из дружественных, и из партнерских стран".

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