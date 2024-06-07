Семья Заворотнюк опровергла слухи о содержании актрисы в хосписе

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая

Актриса Анастасия Заворотнюк за все годы своей болезни никогда не находилась в хосписе – ее муж, фигурист Петр Чернышов, не мог такого позволить. Это заявление в пятницу, 7 июня, появилось в социальных сетях, которые ведет семья скончавшейся звезды.

В ответ на слухи в интернете о том, что больную Заворотнюк отправили в хоспис, где она и скончалась, родные актрисы подчеркнули, что "наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил".

Семья Заворотнюк поблагодарила "самых лучших врачей и весь замечательный персонал лучшей клиники", которые лечили звезду, подчеркнув, что "за эти годы все вы стали нашей семьей", сообщает РИА Новости.

Также в аккаунтах умершей актрисы появилось предупреждение о мошенниках, которых представляются членами семьи Анастасии Заворотнюк и собирают деньги в помощь семье. Эта информация не соответствует действительности — это фейк, подчеркнули родные Заворотнюк.

Коллеги и друзья Анастасии Заворотнюк вспоминают актрису как светлого и жизнерадостного человека. Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, который работал с ней в проекте "Ледниковый период", рассказал, что "это всегда было очень, очень ярко, самобытно, солнечно".

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