Орбан: мир почти достиг точки невозврата

Премьер Венгрии считает, что Европа на пороге новой войны

Мир находится в сантиметре от большой войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он напомнил, что в истории каждого противостояния была такая последняя точка, которая еще давала возможность развернуться.

Венгерский премьер сравнил Европу с поездом, которым управляет "безумный машинист". Регион несется к большой войне. Политики маниакально хотят победить Россию, как было уже дважды в XX веке, но неадекватно оценивают реальность.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал граждан ЕС притормозить военное лобби. По его мнению, для этого нужно сделать правильный выбор на голосовании в Европарламент.

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