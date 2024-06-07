Минюст: Движение ЛГБТ* в России призывало к гендерной войне

На ПМЭФ подняли деликатный вопрос

В Санкт-Петербурге полным ходом идет Международный Экономический Форум. В рамках мероприятия выступил заместитель главы Минюста Олег Свириденко. В беседе с журналистами он затронул такую щекотливую тему как ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено на территории России).

Свириденко напомнил, что движение ЛГБТ появилось еще в 1984 году, когда существовал СССР. Уже тогда, по словам замглавы Минюста, представители сообщества внедряли в массы "деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака".

ЛГБТ-движение было весьма популярным и носило массовый характер. По словам Олега Свириденко, в состав сообщества входило 40 подразделений и 80 интернет-ресурсов с миллионами подписчиков. Якобы финансировали организацию множество стран, в том числе США, Великобритания, Нидерланды и Швеция. По некоторым данным, в России движение ЛГБТ благодаря своей деятельности сумело собрать свыше 500 миллионов рублей. Олег Свириденко прямо указал на опасность и влиятельность этой организации.

"Это неслучайно, ведь в ЛГБТ-сообщество легко вовлекаются эти персонажи и становятся носителями идеологических схем в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. В этих действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне", - приводят слова заместителя главы Минюста РИА Новости.

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