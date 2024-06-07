ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минюст: Движение ЛГБТ* в России призывало к гендерной войне

12:38
  • пятница
  • 07 июня 2024

На ПМЭФ подняли деликатный вопрос

В Санкт-Петербурге полным ходом идет Международный Экономический Форум. В рамках мероприятия выступил заместитель главы Минюста Олег Свириденко. В беседе с журналистами он затронул такую щекотливую тему как ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено на территории России).

Свириденко напомнил, что движение ЛГБТ появилось еще в 1984 году, когда существовал СССР. Уже тогда, по словам замглавы Минюста, представители сообщества внедряли в массы "деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака".

ЛГБТ-движение было весьма популярным и носило массовый характер. По словам Олега Свириденко, в состав сообщества входило 40 подразделений и 80 интернет-ресурсов с миллионами подписчиков. Якобы финансировали организацию множество стран, в том числе США, Великобритания, Нидерланды и Швеция. По некоторым данным, в России движение ЛГБТ благодаря своей деятельности сумело собрать свыше 500 миллионов рублей. Олег Свириденко прямо указал на опасность и влиятельность этой организации.

"Это неслучайно, ведь в ЛГБТ-сообщество легко вовлекаются эти персонажи и становятся носителями идеологических схем в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. В этих действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне", - приводят слова заместителя главы Минюста РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олег Свириденко
Олег Свириденко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.