В Луганске в результате атаки ракетами ATACMS обрушился подъезд жилого дома

Пострадали 22 человека

Подъезд жилого дома обрушился в Луганске после ракетного удара ВСУ.

Противник выпустил не менее шести ракет, предварительно, ATACMS, сообщила пресс-секретарь главы республики Анна Романова.

"Большинство ракет сбили ПВО. Тем не менее, есть прилеты по гражданской инфраструктуре", - сообщила она (цитата по "Коммерсанту").

По последним данным, пострадали 22 человека, включая восьмилетнего ребенка. Под завалами могут оставаться люди.

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