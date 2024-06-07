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В Луганске в результате атаки ракетами ATACMS обрушился подъезд жилого дома

12:19
  • пятница
  • 07 июня 2024

Пострадали 22 человека

Подъезд жилого дома обрушился в Луганске после ракетного удара ВСУ.

Противник выпустил не менее шести ракет, предварительно, ATACMS, сообщила пресс-секретарь главы республики Анна Романова.

"Большинство ракет сбили ПВО. Тем не менее, есть прилеты по гражданской инфраструктуре", - сообщила она (цитата по "Коммерсанту").

По последним данным, пострадали 22 человека, включая восьмилетнего ребенка. Под завалами могут оставаться люди.

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