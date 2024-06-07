В Луганске в результате атаки ракетами ATACMS обрушился подъезд жилого дома

Пострадали 22 человека
Подъезд жилого дома обрушился в Луганске после ракетного удара ВСУ.
Противник выпустил не менее шести ракет, предварительно, ATACMS, сообщила пресс-секретарь главы республики Анна Романова.
"Большинство ракет сбили ПВО. Тем не менее, есть прилеты по гражданской инфраструктуре", - сообщила она (цитата по "Коммерсанту").
По последним данным, пострадали 22 человека, включая восьмилетнего ребенка. Под завалами могут оставаться люди.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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