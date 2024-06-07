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Машков стал директором театра "Современник"

13:04
  • пятница
  • 07 июня 2024

В столичных театрах произошел ряд перестановок

В театре "Современник" новый директор. Им стал актер Владимир Машков. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства Москвы. При этом Машков сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.

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Еще одно назначение – в театре Сатиры. Там руководить труппой будет Евгений Герасимов. Об этом сегодня ночью сообщило издание "Московский комсомолец". Ранее Герасимов руководил театром на Большой Ордынке, это бывший театр Луны. А Константин Богомолов стал худруком "Театра Романа Виктюка". При этом он сохранил за собой место в театре на Малой Бронной. 

Смена руководителей настраивает театралов на позитивный лад. Они считают, что это даст новое дыхание столичным театральным площадкам.

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Владимир Машков
Владимир Машков
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