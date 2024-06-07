Престарелый президент США снова удивил своими высказываниями

Информацию о том, что президент США Джо Байден знает российского лидера Владимира Путина больше 40 лет, нужно уточнять у самого главы Белого дома. Такое заявление сделал в пятницу, 7 июня, спикер Кремля Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России прокомментировал непонятный ответ Байдена на вопрос журналиста о том, тревожат ли его заявления Путина о возможности применения ядерного арсенала. Американский политик заявил, что знает Путина уже 40 лет.

Когда у Пескова поинтересовались, существует ли вероятность столь давнего знакомства политиков, он отметил, что об этом "Байдена надо спрашивать", сообщает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что президент США Джо Байден — это "глубоко больной и несчастный человек". Спикер нижней палаты российского парламента посетовал на то, что в США хороших врачей нет, которые могли бы оказать Байдену надлежащую помощь, зато "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты".

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечал, что главное ограничение для второго президентства Байдена – это как раз его возраст. Многие демократы сомневаются в том, что он вновь станет президентом США.

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