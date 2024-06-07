Песков похвалил иностранные СМИ за освещение встречи с Путиным

Это уже больше похоже на информационную работу, отметили в Кремле

Представители иностранных информационных агентств, в том числе из недружественных России государств, активно освещали прошедшую на полях ПМЭФ-2024 встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков, продемонстрированный зарубежными журналистами "настрой, конечно, тоже дает повод для скромного оптимизма, потому что настрой более конструктивный".

В целом это уже больше похоже на информационную работу, меньше — на "оголтелую истерику", заявил спикер Кремля.

При этом Песков предостерег от неверного толкования состоявшейся встречи — ее не следует рассматривать как сигнал к урегулированию конфликта на Украине.

В продолжение темы участия иностранных СМИ в ПМЭФ Песков рассказал, что американский журналист и телеведущий Такер Карлсон не рассматривался в качестве кандидата в модераторы пленарной сессии форума, в которой будет участвовать Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Одним из самых громких событий в медийном пространстве последнего времени стало большое интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Американец объяснил свое стремление пообщаться с российским лидером тем, что большинство его сограждан "понятия не имеют, что происходит здесь, в России, и в шестистах милях от нас — на Украине", однако "они должны знать, что они оплачивают".

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