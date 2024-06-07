Следствие просит арестовать задержанного в Москве француза

Его поймали за сбор военных данных

Следствие просит арестовать задержанного накануне француза за сбор информации о военной деятельности России.

"Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключении под стражу",- сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Синицын.

48-летнего Винатье Лорана задержали в четверг, 6 июня, в одном из московских ресторанов. По данным следствия, он на протяжении нескольких лет собирал сведения о военной деятельности России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, задержанный работал в швейцарской неправительственной организации (НПО), его деятельность не была связана с Францией.

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