Перестановки в московских театрах: Машков и Богомолов заняли новые места

В преддверии нового сезона в ряде культурных учреждений произошли изменения

Актер, режиссер, общественный деятель Владимир Машков стал директором театра "Современник". Такое сообщение появилось на сайте мэра и правительства Москвы. При этом Владимир Машков продолжит работать художественным руководителем в Московском театре Олега Табакова.

В жизни режиссера Константина Богомолова тоже произошли изменения. Его назначили художественным руководителем Театра Романа Виктюка. При этом супруг скандально известной журналистки Ксении Собчак останется и на прежней должности – худрука Театра на Малой Бронной, уточняют РИА Новости.

"Предложение возглавить еще один театр – это серьезный профессиональный вызов. Моя задача – сделать так, чтобы это пространство, - уникальное пространство, созданное в начале 20 века выдающимся русским архитектором, и замечательно отреставрированное городом, – стало бы новой точкой притяжения для москвичей и гостей города, для всех, кто любит театр. Я делаю театр для людей. И работа с этим театром – не будет исключением", - написал Богомолов на своем Telegram-канале.

Также стало известно, что художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов. Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что в ближайшее время пройдут встречи с труппами театров, на которых коллективам представят новых руководителей.

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