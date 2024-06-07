Задержан подозреваемый в убийстве замглавы движения "Зов народа"

Им оказался поклонник жены

Следственный комитет возбудил дело после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева.

Инцидент произошел ночью 7 июня в жилом доме на Физкультурной улице в Лобне. злоумышленник подкараулил Еговцева в подъезде и напал на него. Представитель "Зова народа" смог дать отпор нападавшему, но получил смертельные ранения. Как сообщили в правоохранительных органах, Еговцев получил не менее восьми ударов ножом.

По подозрению в расправе задержан Лобни 1986 года рождения – тренер по мотокроссу 37-летний Дмитрий Матвеев. Сейчас он в реанимации, в ходе потасовки Еговцев ранил его в предплечье. Следователи установили, что он долгое время преследовал жену Еговцева. СМИ писали, что мужчина был в нее безответно влюблен со школьной скамьи и требовал, чтобы она развелась.

Кроме того, СК даст оценку действиям сотрудников полиции, которые могли проигнорировать ранее поступавшие заявления со стороны жены потерпевшего. По словам главы движения "Зов народа" Сергея Зайцева, мужчина регулярно стучался в квартиру Еговцевых и показывал ему жест, как перерезает горло. Два месяца назад злоумышленник напал на Еговцева у подъезда, а за два часа до убийства зампред "Зова народа" звонил в полицию и сообщил, что у подъезда его караулит мужчина.

Движение "Зов народа" занимается "сохранением духовно-нравственных ценностей". Еговцев регулярно писал жалобы в правоохранительные органы на российских звезд за неподобающие наряды, провокационные клипы и неоднозначные тексты.

У Еговцева остался четырехлетний сын.

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