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По делу о столкновении трамваев в Кемерове предъявили обвинения

13:20
  • пятница
  • 07 июня 2024

Один из трамваев вышел в рейс неисправным

Директору и мастеру компании, которая допустила выход в рейс неисправного трамвая в Кемерове, предъявили обвинение в халатности. Об этом в пятницу, 7 июня, рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области.

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В ведомстве уточнили, что возбуждено уже три уголовных дела. Расследование идет по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, о халатности, сообщает ТАСС.

По состоянию на утро 7 июня пострадавшими в результате столкновения кемеровских трамваев числятся более 140 человек. От полученных травм и ранений один пострадавший скончался.

Следствие полагает, что у первого трамвая отказали тормоза при движении со склона, на ходу у вагона открылись двери, несколько человек выпали на проезжую часть. Затем транспортное средство столкнулось со стоявшим на остановке вагоном.

О трагедии в столице Кузбасса доложили главе государства Владимиру Путину. В Кремле пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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