Мария Захарова пристыдила ЕС: "Нарушаются ключевые права русских"

Дипломат пожаловалась на дискриминацию

Мария Захарова дала развернутый комментарий, в котором указала на дискредитацию международных правовых структур и заявила о притеснении русских в странах Европы.

"За последние полтора-два года преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. Нарушаются ключевые права русских. <...> Считаем, что подобная практика является абсолютным позором для любого государства", - приводят слова Марии Захаровой "Известия".

Кроме того дипломат отметила, что в некоторых странах, например, в Латвии, наблюдается реальная угроза высылки россиян из страны. Так, сейм обсуждает ряд поправок в закон, которые могут привести к высылкам нескольких тысяч российских граждан, большинство из которых — пенсионеры и их семьи, которые живут в республике еще со времен СССР.

А вот в Финляндии, хоть и нет угрозы депортации русских, но зато местами наблюдается травля, отмечает Захарова, которая обусловлена русофобской кампанией со стороны местных СМИ. По данным дипломата, в стране старательно вытесняется русскоязычное образование, которое дается в приграничных школах.

"Печально, но, как справедливо отмечают правозащитные организации, ЕС и ОБСЕ предпочитают не замечать нарушений прав россиян и русскоязычных в Прибалтике, Финляндии, Польше и других западных государствах. Положим, со странами Евросоюза все понятно: они покрывают своих периферийных "собратьев" по объединению. Другое дело — ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Казалось бы, профильные организации, призванные защищать права человека", - заключила Мария Захарова.

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