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От МУС потребовали ордер на арест Медведева

13:44
  • пятница
  • 07 июня 2024

С запросом обратилась организация, финансируемая Джорджем Соросом

Международная федерация по правам человека, которую финансирует миллиардер Джордж Сорос, обратилась в Международный уголовный суд с просьбой выдать ордер на арест ряда российских чиновников и журналистов. Об этом пишет в своем телеграм-канале агентство РИА Новости.

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Под прицел жалобщиков попали Маргарита Симоньян, Дмитрий Кисилев, Владимир Соловьев, Сергей Мардан. А также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов. По версии правозащитников, все эти люди причастны к организации "компании ненависти".

Джордж Сорос считается спонсором падения коммунистических режимов в странах Восточной Европы. Он же приложил руку к "Революции роз" в Грузии.

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