Московские предпрофессиональные классы помогают ученикам узнать будущую профессию

Этот проект помогает получить практические навыки

Более 90 процентов выпускников столичных предпрофессиональных классов продолжают обучение в вузах по своему профилю. Этот проект помогает ученикам уже в школе изучить не только теорию, но и получить практические навыки.

Перед спуском на воду очередная проверка работоспособности всех систем. Несмотря на то, что создатели надводного беспилотника десятиклассники Никита и Андрей уверены в собственном аппарате, все равно считают, что излишней бдительности не бывает. Именно благодаря такому усердию и четкому руководству со стороны учителя подростки уже стали победителями научной конференции "Инженеры будущего".

"Нам надо было выбрать правильный, прочный материал. Нам предложили такой материал, как стеклоткань, которая будет гораздо прочнее, и создавали мы наш беспилотник с конца сентября до конца февраля. Назвали мы его "Аквабот 1.0" Потому что он пока еще в стадии разработки", - рассказали учащиеся.

Впрочем, "Аквабот" уже может отслеживать миграцию рыб и изучать рельеф дна благодаря установленному на его корпус эхолоту. А GPS модуль и фонарь обеспечат работу устройства даже ночью. Изобретатели считают, что их устройство в будущем может пригодиться в работе МЧС и Рыбнадзора.

Управляется надводный беспилотник достаточно просто, при помощи пульта и очков, на которые в реальном времени приходит изображение. Так что в теории даже браконьерам скрыться не получится.

Сделать первые шаги на пути к будущей профессии ученики 10-11 классов столичных школ теперь могут благодаря новым стандартам предпрофессионального образования. Под руководством опытных педагогов они не только изучают теорию, но и оттачивают практические навыки. Впрочем, оборудованием могут воспользоваться и остальные школьники, если очень захотят.

"Здесь центр молодежного инновационного творчества, где занимаются ребята 10-11 классов проектной деятельностью и технологиями современного производства и есть секция дополнительного образования. К примеру, сейчас занимаются ребята, которые изучают 3D моделирование, которое включает в себя 3D моделей, работу на лазерных станках, фрезерных станках", - пояснил Андрей Кравчук, преподаватель проектной деятельности школы №491.

После выполнения выбранной итоговой работы по предмету старшеклассники бонусом получат свидетельство о квалификации, которое в будущем они смогут использовать при трудоустройстве. Например, этот экокарт старшеклассники сделали меньше чем за год, проектом заинтересовался завод "Москвич" и пригласил учащихся на пред профильную практику.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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